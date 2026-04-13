Москва13 апрВести.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что лидер победившей на парламентских выборах венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр не имеет полномочий расследовать попытку диверсии на газопроводе в Сербии, по которому российский газ поступает в Венгрию.
Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии прокомментировал слова Мадьяра, который, как напомнила журналистка, призвал тщательно проверить связи сербского президента и премьера Венгрии Виктора Орбана, а также расследовать обстоятельства появления сообщений о подготовке диверсии на газопроводе незадолго до дня выборов.
Это (Сербия - ред.) не его страна, и у него нет полномочий проводить расследования в этой стране. Мы ведем расследование очень профессионально и объективносказал сербский лидер
Он подчеркнул, что Мадьяр не имеет к этому расследованию никакого отношения, однако сербские структуры, как "хорошие соседи", уведомят венгерскую сторону о его результатах после завершения следственных действий.
Президент добавил, что власти Сербии и далее намерены сдержанно информировать общественность о ходе расследования.
В начале апреля Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки у газопровода из Сербии в Венгрию. Контрразведка Сербии указывала, что диверсию на газопроводе готовил мигрант-военный.