Вучич: у Мадьяра нет прав расследовать попытку диверсии на газопроводе

Москва13 апр Вести.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что лидер победившей на парламентских выборах венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр не имеет полномочий расследовать попытку диверсии на газопроводе в Сербии, по которому российский газ поступает в Венгрию.

Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии прокомментировал слова Мадьяра, который, как напомнила журналистка, призвал тщательно проверить связи сербского президента и премьера Венгрии Виктора Орбана, а также расследовать обстоятельства появления сообщений о подготовке диверсии на газопроводе незадолго до дня выборов.

Это (Сербия - ред.) не его страна, и у него нет полномочий проводить расследования в этой стране. Мы ведем расследование очень профессионально и объективно сказал сербский лидер

Он подчеркнул, что Мадьяр не имеет к этому расследованию никакого отношения, однако сербские структуры, как "хорошие соседи", уведомят венгерскую сторону о его результатах после завершения следственных действий.

Президент добавил, что власти Сербии и далее намерены сдержанно информировать общественность о ходе расследования.

В начале апреля Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки у газопровода из Сербии в Венгрию. Контрразведка Сербии указывала, что диверсию на газопроводе готовил мигрант-военный.