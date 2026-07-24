Вучич назвал ошибочной оценку Запада о влиянии ударов по РФ на прекращение СВО

Вучич разбил надежды Запада: удары по России не остановят спецоперацию Вучич назвал ошибочной оценку Запада о влиянии ударов по РФ на прекращение СВО

Москва24 июл Вести.Президент Сербии Александр Вучич в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche подверг резкой критике западные представления о возможных последствиях атак украинских беспилотников на территорию России. По его словам, расчеты на то, что эскалация таких ударов может вынудить Москву свернуть специальную военную операцию, в корне неверны.

Это неверная, очень неверная оценка Запада приводит слова сербского лидера пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии

Вучич дал понять, что подобные предположения не имеют под собой реальной основы и лишь свидетельствуют о глубоком непонимании ситуации теми, кто их выдвигает.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что удары Киева по России только продлевают спецоперацию.