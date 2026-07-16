Мирошник заявил, что приезд Вучича в Киев вызывает вопросы Мирошник: приезд Вучича в Киев вызывает вопросы

Москва16 июл Вести.Приезд президента Сербии Александра Вучича в Киев на саммит "Украина – Юго-Восточная Европа" вызывает вопросы. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, Сербия сейчас находится под очень жестким давлением Евросоюза. Однако Вучич не подписал антироссийскую декларацию.

Вот эта сходка, которая была в Киеве, с одной стороны, его [Вучича] участие все-таки вызывает вопросы, ну, с другой стороны, по крайней мере, господин Вучич подчеркнул, что он не поддерживает принимаемые решения, которые направлены против Российской Федерации сказал посол

Ранее Родион Мирошник заявил, что в кулуарах международных организаций блокируется обсуждение совершенных Киевом преступлений.