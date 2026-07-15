Москва15 июлВести.Сербский лидер Александр Вучич прибыл в Киев, где планирует встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Я ехал весь день и ночь через Молдову и Центральную Украину, чтобы добраться до Киева

написал политик в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

Отмечается, что президент Сербии поучаствует в саммите "Юго-Восточная Европа - Украина", который пройдет 15 июля в украинской столице.

Ранее в Киев также прибыла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.