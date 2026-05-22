Вучич объяснил, почему решил принять участие в саммите ЕС - Западные Балканы

Москва22 мая Вести.Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что примет участие в саммите Европейский союз (ЕС) - Западные Балканы потому, что его пригласила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к которой он испытывает уважение.

Сербский лидер подчеркнул, что отказался бы, если бы его позвал кто-то другой.

Я поеду, потому что меня позвала Урсула фон дер Ляйен. К ней испытываю уважение, потому что, не забывайте, она единственная из всех, кто хотела посетить малые населенные пункты в Сербии, не только крупные, не только Белград, а также всегда высказывала уважение к Сербии заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии

Ранее в сербском МИД сообщили, что Белград не присоединится к антироссийской политике ЕС. В ведомстве отметили, что принципиальный отказ Сербии от присоединения к санкционному режиму укрепляет основу для развития всестороннего взаимодействия с Москвой.