Москва22 маяВести.Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что примет участие в саммите Европейский союз (ЕС) - Западные Балканы потому, что его пригласила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к которой он испытывает уважение.
Сербский лидер подчеркнул, что отказался бы, если бы его позвал кто-то другой.
Я поеду, потому что меня позвала Урсула фон дер Ляйен. К ней испытываю уважение, потому что, не забывайте, она единственная из всех, кто хотела посетить малые населенные пункты в Сербии, не только крупные, не только Белград, а также всегда высказывала уважение к Сербиизаявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии
Ранее в сербском МИД сообщили, что Белград не присоединится к антироссийской политике ЕС. В ведомстве отметили, что принципиальный отказ Сербии от присоединения к санкционному режиму укрепляет основу для развития всестороннего взаимодействия с Москвой.