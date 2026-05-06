"Я бы предал душу сербского народа": Вучич о вероятности санкций против РФ

Вучич: поддержка санкций против РФ стала бы предательством души сербского народа "Я бы предал душу сербского народа": Вучич о вероятности санкций против РФ

Москва6 мая Вести.Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что предал бы душу народа Сербии, поддержав антироссийские санкции.

При этом сербский лидер подчеркнул, что после принятия такого решения стал бы "самым демократическим" президентом для Запада.

Если бы мы ввели санкции против России, на улицу бы никто не вышел … Но я бы предал душу нашего народа заявил Вучич в эфире Informer TV

Ранее он раскритиковал риторику западных стран в отношении России. Вучич подчеркнул необходимость помнить о существовании разных культур и традиций.