Москва6 маяВести.Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что предал бы душу народа Сербии, поддержав антироссийские санкции.
При этом сербский лидер подчеркнул, что после принятия такого решения стал бы "самым демократическим" президентом для Запада.
Если бы мы ввели санкции против России, на улицу бы никто не вышел … Но я бы предал душу нашего народазаявил Вучич в эфире Informer TV
Ранее он раскритиковал риторику западных стран в отношении России. Вучич подчеркнул необходимость помнить о существовании разных культур и традиций.