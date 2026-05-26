Посол РФ назвал Вучича одним из сильнейших политиков в Сербии Посол Боцан-Харченко назвал Вучича сильнейшим политиком в истории Сербии

Москва26 мая Вести.Президент Сербии Александр Вучич является одним из сильнейших сербских политиков. Такое мнение ИС "Вести" высказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

С учетом личности Александра Вучича, действительно, одного из сильнейших политиков, может быть, сильнейшего за последнее время, - я в силу профессиональных обстоятельств давно слежу за Сербией вплотную, занимаюсь этой страной, - действительно мне трудно найти какого-то политика из предшествующего этапа развития страны, который сопоставим с Александром Вучичем сказал он

По мнению дипломата, Вучич после отставки с поста президента может занять премьерский пост.

У него завершается последний по Конституции президентский мандат, и он хочет перейти с президентского кресла в премьерское с тем, чтобы продолжить свою линию на, прежде всего, экономический и социальный подъем Сербии добавил дипломат

Накануне президент Сербии Александр Вучич, находясь с визитом в Китае, сделал заявление о возможной досрочной отставке с занимаемой должности.