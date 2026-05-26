Рокировка для Вучича: найдено объяснение словам о досрочной отставке Боцан-Харченко: Вучич хочет продолжить свою линию в кресле премьера Сербии

Москва26 мая Вести.Президент Сербии Александр Вучич, который допустил досрочный уход с поста, может возглавить правительство республики. Такое предположение для ИС "Вести" высказал посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

На данный момент премьер-министром Сербии является Джуро Мацут.

Данная отставка [Вучича] связана со следующими мотивами... У него завершается последний по Конституции президентский мандат, и он хочет перейти с президентского кресла в премьерское отметил Боцан-Харченко

Дипломат указал, что Вучич не намерен менять свой политический вектор. Он, убежден Боцан-Харченко, продолжит ориентироваться на экономический и социальный подъем Сербии.

При этом, полагает посол, Белград намерен выстраивать тесные взаимоотношения с ЕС, но при этом выступает за "сохранение и развитие дружественных, полноценных всесторонних отношений с Россией, Китаем, Эмиратами и другими партнерами, которые жизненно важны для национальных интересов страны".

Второй президентский срок Александра Вучича завершается весной 2027 года. При этом накануне он допустил, что досрочно может покинуть свой пост.