Москва26 маяВести.Президент Сербии Александр Вучич, который допустил досрочный уход с поста, может возглавить правительство республики. Такое предположение для ИС "Вести" высказал посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
На данный момент премьер-министром Сербии является Джуро Мацут.
Данная отставка [Вучича] связана со следующими мотивами... У него завершается последний по Конституции президентский мандат, и он хочет перейти с президентского кресла в премьерскоеотметил Боцан-Харченко
Дипломат указал, что Вучич не намерен менять свой политический вектор. Он, убежден Боцан-Харченко, продолжит ориентироваться на экономический и социальный подъем Сербии.
При этом, полагает посол, Белград намерен выстраивать тесные взаимоотношения с ЕС, но при этом выступает за "сохранение и развитие дружественных, полноценных всесторонних отношений с Россией, Китаем, Эмиратами и другими партнерами, которые жизненно важны для национальных интересов страны".
Второй президентский срок Александра Вучича завершается весной 2027 года. При этом накануне он допустил, что досрочно может покинуть свой пост.