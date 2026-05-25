Вучич допустил досрочную отставку с поста президента Сербии Президент Сербии Вучич не исключил скорой отставки

Москва25 мая Вести.Президент Сербии Александр Вучич, находясь с визитом в Китае, сделал заявление о возможной досрочной отставке с занимаемой должности.

Второй президентский срок политика завершается весной 2027 года.

Вучич сообщил, что активисты правящей Сербской прогрессивной партии проведут собрания в период с 26 по 28 июня.

Возможно, что я скоро подам прошение об отставке цитирует президента сербский телеканал N1

При этом глава государства подчеркнул, что не планирует сокращать свои полномочия так, как это делал один из его предшественников на посту главы государства — лидер Демократической партии Борис Тадич.

Тадич, занимавший пост президента балканской республики с 2004 по 2012 год, ушел в отставку досрочно, чтобы совместить проведение парламентских выборов с президентскими.

Ранее Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии сообщил, что выборы в однопалатный парламент —Народную Скупщину — пройдут осенью 2026 года.