Боцан-Харченко: ЕС усилил давление на Сербию с целью разорвать ее связи с Китаем

Москва26 мая Вести.Европейский союз усилил давление на Сербию, чтобы республика прекратила сотрудничество с Китаем, однако это невозможно, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью ИС "Вести".

По словам дипломата, основное направление давления ЕС – желание разорвать контакты Сербии с Россией. Однако сейчас активизировалась та же повестка по отношению к Китаю.

Сейчас они активизируют и давление, которое направлено на свертывание связей Сербии с Китаем. Подчеркиваю, это вне всякой реальности. Свернуть [связи] как с нашей страной, так и с Китаем невозможно. Говоря о Китае, достаточно взять сейчас те соглашения и договоренности, которые достигнуты [президентом] Александром Вучичем в Пекине по поводу инвестиций, финансового сектора, новых технологий, искусственного интеллекта сказал Боцан-Харченко

Президент Сербии, находясь с визитом в Китае, сделал заявление о возможной досрочной отставке с занимаемой должности. Второй президентский срок политика завершается весной 2027 года.