Москва27 апр Вести.Евросоюз (ЕС) оказывает серьезное давление на Сербию, заявил в интервью ИС "Вести" заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

По его словам, ЕС превращается в инструмент принуждения государств к отказу от национальных интересов.

Сербия официально является кандидатом вступления в Евросоюз, и от нее требуют не только отказаться от права на суверенную внешнюю политику, но даже запретить лидерам Сербии выражать национальные интересы. И с каждым месяцем этот прессинг становится все более жестким. Иногда, наблюдая и слушая заявления, которые доносятся из различных углов Брюсселя, хочется себя ущипнуть. Разве можно в XXI веке таким образом вести себя в отношении с суверенными государствами, если они (представители ЕС. – Прим. ред.), приезжая в Белград, говорят, что Сербия недостаточно энергично присоединяется к внешнеполитическим заявлениям Евросоюза?