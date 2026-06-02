Москва2 июн Вести.ЕС использует поставки нефти из РФ в Сербию, которые проходят через недружественные к России страны, для давления на Белград. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев.

Сербия, к сожалению, находится в достаточно невыгодном состоянии своего выхода к морю. Поставки товаров в основном автотранспортом, а если это поставки из России, то понятно, что наши грузовики идут через страны Европейского Союза со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо должны идти очень "кружными" путями с негативом для логистических издержек. В том, что касается поставок нефти, то это в основном поставки через Болгарию, до того через турецкий поток, 80%, если я не ошибаюсь, сербской нефти проходит через Болгарию, считайте, через Евросоюз и через НАТО, а это еще один колоссальный инструмент давления на Сербию заявил Косачев

Ранее Косачев заявил, что в планы Евросоюза входит последовательное подчинение Сербии. По его мнению, оно будет происходить и в экономическом, и в политическом плане.