Москва2 июн Вести.Политика Евросоюза в отношении новых стран выглядит так: Брюссель делает все, чтобы европейские государства вставали под его контроль. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, комментируя политику Евросоюза по отношению к Сербии.

Сенатор объяснил, что после вступления в Евросоюз экономика новоприбывших государств начинает развиваться так, как это выгодно Брюсселю.

Европейский союз последовательно пытается представить себя как Европу. Хотя Европа – это совершенно точно гораздо более широкое понятие, чем Европейский союз. И здесь нет ничего, кроме геополитической наглости со стороны Европейского союза. Тем не менее, Европейскому союзу очень важно, чтобы как можно большее число стран вставало под контроль Брюсселя. Вне всякого сомнения, заманивают при этом финансовыми подачками со стороны Европейского союза, они существуют, но, с другой стороны, совершенно очевидно, что после этого экономика "новобранцев" в Европейском союзе начинает развиваться в соответствии с интересами европейских грандов рассказал Косачев

Ранее Косачев рассказал о внутриполитической ситуации в Сербии. По его словам, она осложняется постоянными протесами и давлением со стороны ЕС.