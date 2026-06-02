Москва2 июн Вести.Многие сербы думают, что интеграция в Евросоюз поправит их материальное положение. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Зампред Совета Федерации отметил, что далеко не все сербы поддерживают такой вариант, и многие ценят связи с Россией и хотят сохранить дружественные отношения между странами.

Люди, живущие в Сербии, помнят наше общее прошлое, ценят наше общее настоящее и, конечно же, хотели бы в подавляющем большинстве сохранить дружественные отношения с Россией. В этом нет никакого сомнения. Искренние слова благодарности сербскому обществу и тем гражданам Сербии, которые стоят на этой позиции. Но, с другой стороны, у сербов ситуация не самая простая, экономика находится в достаточно затруднительном положении… Так вот, у многих сербов все-таки есть соблазн каким-то образом поправить свое материальное положение через интеграцию с Европейским Союзом. И при всех симпатиях к России, если смотреть уже на опросы общественного мнения – вступать Сербии или не вступать в Европейский Союз – там, к моему сожалению, расклад примерно пополам заявил Косачев

Ранее Косачев назвал причины отсутствия прогресса в переговорах о вступлении Сербии в Европейский Союз: жесткая неуступчивая позиция Сербии по Косово и отказ Белграда присоединяться к антироссийским санкциям.