Москва2 июн Вести.Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью информационной службе "Вести" назвал причины отсутствия прогресса в переговорах о вступлении Сербии в Европейский союз.

По словам сенатора, переговорный процесс, открытый в 2012 году, стоит на месте, и прогресса практически нет. Причин две: жесткая неуступчивая позиция Сербии по Косово и отказ Белграда присоединяться к антироссийским санкциям.

Причин две. Первая – это жесткая, неуступчивая позиция Сербии по Косово. Она известна, и о ней можно даже не говорить. Вторая – это последовательный отказ Сербии присоединяться к антироссийским санкциям. Евросоюз продолжает Сербию шантажировать по разным направлениям, и среди них – вопрос упразднения безвиза. Это так громко говорится. На самом деле граждане России имеют право без виз въезжать в Сербию только на период до 30 дней. Но, тем не менее, это серьезный вопрос сказал Косачев

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страна не будет вводить визы для россиян.