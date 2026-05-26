Евросоюз поддерживает протестные акции в Сербии

Москва26 мая Вести.Евросоюз организовывает и поддерживает протестные акции в Сербии. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

По его словам, протесты в Сербии поддерживаются "извне".

Еще один момент, который, разумеется, всех нас интересует в ходе анализа подоплеки этих выборов. Я остаюсь в полной уверенности, что данные акции, как и предыдущие масштабные протестные движения, организованы и поддерживаются извне. Когда мы говорим "извне", имеется в виду Брюссель, Европейский Союз, но и определенные круги, так или иначе связанные с Европейским Союзом или ключевыми странами ЕС отметил посол

Сербия не открыла ни одной главы переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС) из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом ранее рассказал президент Сербии Александр Вучич, его слова привел ТАСС.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова в комментарии ИС "Вести" озвучила мнение, что президент Сербии придерживается двух позиций, и это надоело Евросоюзу.