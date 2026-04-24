МИД: Сербия не присоединится к антироссийской политике ЕС Грушко: отказ Сербии от антироссийской политики ЕС укрепляет связи с Россией

Москва24 апр Вести.Отказ Сербии от присоединения к антироссийской политике Евросоюза (ЕС) укрепляет основу для развития связей Белграда с Москвой, сообщает МИД.

Замглавы МИД Александр Грушко приял участие в 21-м заседании межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Грушко встретился с зампредом правительства Сербии, министром внутренних дел Ивицей Дачичем и министром в правительстве Республики Сербия, председателем сербской части МПК Ненадом Поповичем, отмечает МИД.

Подтверждено, что принципиальный и последовательный отказ Сербии от присоединения к антироссийскому санкционному режиму Евросоюза укрепляет основу для развития всестороннего взаимодействия между Россией и Сербией, создает дополнительные возможности для его расширения в интересах наших дружественных государств и братских народов подчеркивает МИД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия фиксирует требования со стороны ЕС, призванные спровоцировать противостояние между Белградом и Москвой.

Так, по мнению бывшего сербского вице-премьера, основателя партии "Движение социалистов" Александра Вулина, для вступления Сербии в ЕС от нее могут потребовать предоставить свою армию и оборонную промышленность для войны с Россией, как это произошло в Черногории.