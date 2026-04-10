Politico: ЕС может лишить Сербию 1,5 млрд евро за связь с Россией

Москва10 апр Вести.Евросоюз раздумывает о том, чтобы лишить Сербию финансирования в 1,5 миллиарда евро из-за тесных связей республики с Россией. Об этом пишет издание Politico.

В материале указывается, что государство не входит в ЕС, однако имеет право на получение грантов и финансирования проведения правовых реформ, так как в 2014 Белград начал переговоры о вступлении.

Мы все больше обеспокоены тем, что происходит в Сербии. От законов, подрывающих независимость судебной власти, до подавления протестов и постоянного вмешательства в работу независимых СМИ сказала изданию еврокомиссар Марта Кос

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва обсуждает с Будапештом и Белградом поставки российских энергоресурсов в Венгрию и Сербию.