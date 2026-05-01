Москва1 мая Вести.Европейская комиссия официально заявила, что на данный момент окончательное решение о прекращении финансовой поддержки сербских проектов не принято. В беседе с местным агентством Танюг представители ЕК пояснили, что продолжают анализировать текущую ситуацию в стране и проверяют, насколько принятые Белградом меры соответствуют установленным критериям Евросоюза.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о возможной блокировке 1,5 миллиарда евро для Сербии из-за претензий Брюсселя к судебной реформе и внешнеполитическому курсу страны. В частности, еврокомиссар Марта Кос указывала на необходимость приведения законодательства в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.

Речь идет о пакете законов, касающихся работы судебной системы и органов прокуратуры, которые были приняты сербским парламентом в начале текущего года. Несмотря на призывы европейских чиновников провести ревизию данных актов, Белград продолжает диалог с Брюсселем, сохраняя вектор движения к евроинтеграции.