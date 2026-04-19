Москва19 апр Вести.Европейский союз (ЕС) для вступления Сербии может потребовать от нее предоставить свою армию и оборонную промышленность для "войны с Россией", как это уже произошло в Черногории, полагает бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.

Если идем в ЕС, этот выбор является правом граждан, санкции против РФ - только первый шаг. Их недостаточно, но и свою оборонную промышленность и армию, как это сделала Черногория, придется предоставить в распоряжение для войны с Россией цитирует Вулина пресс-служба

Политик, ранее возглавлявший Минобороны, МВД и контрразведку Сербии, заявил, что военно-техническое сотрудничество Хорватии, Албании и самопровозглашенной республики Косово создано Западом для того, чтобы "быть уверенным, что в походе на Россию у них не было Сербии за спиной".

Выступая на Антальском дипломатическом форуме, сербский премьер Джуро Мацут заявил, что вооруженный нейтралитет является как курсом нынешних властей Сербии, так и стратегией государства на перспективу.

Ранее издание Politico писало, что ЕС может лишить Сербию 1,5 миллиарда евро из-за тесных связей республики с Россией.