Москва25 мая Вести.Президент Александр Вучич не может благоприятствовать Западу в антироссийской агитации, поскольку вся Сербия поддерживает сегодня Россию. Такое мнение озвучила в интервью ИС "Вести" главный научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

По ее словам, Вучич одновременно придерживается двух противоречивых позиций, и это надоело Евросоюзу, который теперь требует от него конкретных антироссийских действий.

Гуськова перечислила ряд решений Вучича, демонстрирующих его приверженность Западу: отсутствие его на праздновании Дня Победы, настаивание на вступлении в ЕС, отказ от совместных военных учений с Россией при продолжении их с НАТО.

Он поддерживает по многим вопросам Украину, хотя вся страна поддерживает Россию. И добровольцы из Сербии воюют на нашей стороне, но в то же время они уголовно наказуемы, если возвращаются в Сербию. Жена Вучича ездила в Киев и вела переговоры с женой Зеленского…. Но этого Западу мало, они очень хотят, чтобы Сербия встала полностью против России и повернулась к ней спиной. Но руководство страны, в том числе Вучич, прекрасно понимает, что не может сделать это, потому что вся Сербия поддерживает сегодня Россию резюмировала она

Эксперт обратила внимание, что недавние протесты в Белграде, при которых пострадали 17 полицейских, произвели серьезное впечатление на власть — глава страны заявил о возможном оставлении поста. Однако если сегодня объявить парламентские выборы в Сербии, то оппозиции потребуется больше времени для того, чтобы собраться и выступить достойно на политической арене.