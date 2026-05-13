Москва13 мая Вести.Учения НАТО, впервые проводимые на территории Сербии, являются ошибкой. Таким мнением с RTVI поделился депутат Госдумы Андрей Колесник.

Парламентарий отметил, что учения проводились под эгидой отработки миротворческих операций.

Отработка миротворческих операций. Ну что такое миротворцы? Мы знаем, чем это заканчивается. Миротворческая операция заканчивается войнами, потерями. Поэтому я думаю, что здесь все-таки сербы ошибаются. Надо было держать марку сказал он

По словам Колесника, настоящую опору России составляют лишь армия и флот, а вот "братских народов — полмира".

Никаких братских народов — есть интересы России, и вот их надо отстаивать заключил депутат

Сербия впервые в истории проводит совместные военные учения со странами НАТО на своей территории. По данным Минобороны страны, в учениях участвуют примерно 600 сербских, итальянских, румынских и турецких военнослужащих.