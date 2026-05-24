Глава МВД Сербии: 47 человек задержаны при беспорядках, пострадали полицейские

При беспорядках в Белграде задержали 47 человек, пострадали 17 полицейских Глава МВД Сербии: 47 человек задержаны при беспорядках, пострадали полицейские

Москва24 мая Вести.Полиция задержала 47 человек после столкновений протестующих с силовиками в Белграде, 17 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе беспорядков, сообщил вице-премьер, глава МВД Сербии Ивица Дачич.

Такие данные он озвучил в эфире телеканала Prva.

В ходе инцидентов, произошедших после митинга в Белграде в субботу, 23 мая, пострадали 17 сотрудников полиции, а 47 человек были доставлены в здание МВД сказал министр

Он отметил, что у одного из доставленных в отделение МВД "было дипломатическое удостоверение личности".

Обстановка в Белграде накалилась после антиправительственного митинга в субботу (23 мая) вечером на площади Славия, куда пришло более 34 тыс. человек. В демонстрациях принимали участие противники президента Сербии Александра Вучича и его сторонники.

Пришедшие на мероприятие изначально заявляли, что цель акции – почтить память 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Трагедия тогда запустила волну масштабных протестов по всей стране, продолжавшихся и в 2025 году. Протестующие требовали проведения досрочных парламентских выборов.

Позднее по завершении акции, в нескольких местах сербской столицы начались столкновения между оппозицией и силовиками, оттеснившими ее от лагеря сторонников лидера страны в Пионерском парке возле здания Народной скупщины (однопалатного парламента).

Манифестанты бросали в полицейских камни и бутылки, пытались возвести баррикады из контейнеров для мусора. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Ранее сообщалось о 23 задержанных в ходе протестов. Информационная служба "Вести" опубликовала кадры субботних беспорядков в Белграде.