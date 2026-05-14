Москва14 маяВести.Митинг шахтеров в Боливии перерос в уличные столкновения с полицией. Об этом сообщает газета El Deber.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов не дали бастующим пройти к центральной площади, на которой расположены органы государственного управления.
Они бросали камни в полицию, которая отвечала слезоточивым газомговорится в сообщении
В Боливии проходят протесты против экономической политики правительства президента Родриго Паса. Бастующие требуют повышения заработной платы, а также выступают против ввоза в страну некачественного топлива, повреждающего автомобили.
Ранее суд выдал ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса, обвиняемого в торговле людьми.