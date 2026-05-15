Участники беспорядков в Ливии подожгли офис премьер-министра Протестующие в Триполи подожгли офис премьер-министра

Москва15 мая Вести.Участники беспорядков, вспыхнувших в столице Ливии Триполи после футбольного матча, подожгли офис премьер-министра, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Беспорядки вспыхнули из-за отказа судьи назначить пенальти​​​. Разгневанные болельщики выбежали на поле, а затем сожгли несколько автомобилей, припаркованных у стадиона.

Ливийские военные применили для разгона толпы боевые боеприпасы. Один солдат погиб, еще семеро получили ранения в ходе перестрелки.

Беспорядки распространились на несколько районов столицы, хулиганы подожгли здание канцелярии премьер-министра Ливии.