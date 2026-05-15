Москва15 маяВести.Участники беспорядков, вспыхнувших в столице Ливии Триполи после футбольного матча, подожгли офис премьер-министра, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
Беспорядки вспыхнули из-за отказа судьи назначить пенальти. Разгневанные болельщики выбежали на поле, а затем сожгли несколько автомобилей, припаркованных у стадиона.
Ливийские военные применили для разгона толпы боевые боеприпасы. Один солдат погиб, еще семеро получили ранения в ходе перестрелки.
Беспорядки распространились на несколько районов столицы, хулиганы подожгли здание канцелярии премьер-министра Ливии.