Москва12 мая Вести.Суд выдал ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса, обвиняемого в торговле людьми, сообщает газета El Deber.

По ее данным, первый уголовный суд Тарихи выдал ордер на арест Моралеса и "вынес обвинение в неуважении к суду после того, как он не явился на устное слушание по делу о торговле людьми при отягчающих обстоятельствах".

В отношении матери Моралеса также выдан аналогичный ордер на арест, она, как и сын, не явилась на слушание.

Судебное слушание началось 11 мая, однако было приостановлено на неопределенный срок из-за отсутствия фигурантов дела в суде, говорится в публикации.

В декабре 2024 года прокуратура Тарихи выдвинула против Моралеса обвинения в торговле людьми. Следствие считает, что он растлил 15-летнюю девушку, которую познакомили с ним ее родители для карьеры в госсекторе. В результате половых связей, она забеременела и родила ребенка, предположительно, от экс-лидера Боливии, причем в тот момент, когда тот был у власти в стране. Обвинения были также предъявлены родителям девушки. Моралес, в свою очередь, назвал себя жертвой политического преследования.

В декабре прошлого года правоохранительные органы задержали по обвинению в коррупции другого экс-президента Боливии – Луиса Арсе. Он утверждает, что его преследование связано с отвлечением внимания общественности от проблем страны.