Петро обвинил Эквадор и США во вмешательстве в выборы в Колумбии

Москва19 апр Вести.Президент Колумбии Густаво Петро уличил бывшего главу государства Альваро Урибе, а также президента Эквадора Даниэля Нобоа и силы в США в попытках повлиять на результаты выборов в стране. Об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, представители колумбийских ультраправых сил, занимающиеся убийствами и наркоторговлей, "забивают голову ложью" президентам США и Эквадора и координируют действия с зарубежными партнерами.

Петро указал, что генеральный прокурор Колумбии в 2020-2024 годах Франсиско Барбоса отправился в Кито (Эквадор), чтобы заявить, что прогрессивный кандидат, находившийся на пороге победы, Андрес Араус, якобы финансировался колумбийской повстанческой Армией национального освобождения (ELN) за неделю до выборов.

Это была ложь, но она стоила ему победы, и за это никто не понес ответственности говорится в публикации Петро

Он отметил, что эквадорские власти получили указания от Госдепартамента искать лиц, готовых выдвигать обвинения против него, чтобы обосновать его нахождение в санкционном списке американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Петро также подчеркнул, что Нобоа находится в сговоре с оппозицией во главе с Урибе для вмешательства в выборы.

Президент Колумбии добавил, что обратился к американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой выступить посредником в отношениях с Нобоа, однако этот вопрос был передан госсекретарю США Марко Рубио.

Ранее Петро заявил, что в странах Латинской Америки может подняться бунт против США, если Вашингтон не изменит свою политику шантажа и вымогательства.

В январе Трамп допустил, что распорядится о проведении военной операции против Колумбии, аналогичной венесуэльской. Глава Белого дома обвинил Петро в сговоре с наркокартелями, распространяющими кокаин в США.