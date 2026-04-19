Президент Колумбии предупредил США о вероятности революции Президент Колумбии Петро пригрозил США восстанием в Латинской Америке

Москва19 апр Вести.В странах Южной Америки может подняться бунт против США, если Вашингтон не изменит свою политику шантажа и вымогательства.

С таким заявлением выступил президент Колумбии Густаво Петро в интервью испанской газета El Pais.

Колумбийский лидер сравнил текущую ситуацию с существовавшей столетия назад системой при короле Испании.

И каков был ответ Латинской Америки? Восстание подчеркнул Петро

Политик указал на вероятность переворота в случае, если американская администрация "не переосмыслит свои отношения с Латинской Америкой".

Глава государства утверждает, что Соединенные Штаты применяют санкционный режим в качестве механизма вымогательства в отношении стран, придерживающихся иной политики.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон проведет военную операцию в Колумбии по аналогии с Венесуэлой под предлогом борьбы с наркооборотом.