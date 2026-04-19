Москва19 апрВести.В странах Южной Америки может подняться бунт против США, если Вашингтон не изменит свою политику шантажа и вымогательства.
С таким заявлением выступил президент Колумбии Густаво Петро в интервью испанской газета El Pais.
Колумбийский лидер сравнил текущую ситуацию с существовавшей столетия назад системой при короле Испании.
И каков был ответ Латинской Америки? Восстаниеподчеркнул Петро
Политик указал на вероятность переворота в случае, если американская администрация "не переосмыслит свои отношения с Латинской Америкой".
Глава государства утверждает, что Соединенные Штаты применяют санкционный режим в качестве механизма вымогательства в отношении стран, придерживающихся иной политики.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон проведет военную операцию в Колумбии по аналогии с Венесуэлой под предлогом борьбы с наркооборотом.