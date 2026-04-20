Президент Колумбии объявил, что подаст в суд на главу Эквадора за клевету Президент Колумбии Педро обвинил главу Эквадора Нобоа в клевете

Москва20 апр Вести.Глава Колумбии Густаво Петро в соцсети Х объявил, что подаст в суд на президента Эквадора Даниэля Нобоа за клевету о его якобы связях с наркокартелем.

Ранее Нобоа в интервью журналу Semana заявил, что во время поездки в эквадорский город Манта в мае 2025 года Петро встретился с представителями местной оппозиционной партии "Гражданская революция". По словам Нобоа, некоторые из этих представителей якобы связаны с Адольфо Масиасом (Фито) - главарем наркокартеля "Лос‑Чонерос", который сбежал из тюрьмы в январе 2024 года и был пойман в июне 2025 года.

Я решил подать в суд на президента Нобоа за клевету написал Петро

Он сообщил, что его сопровождали эквадорские военные и личная охрана, которые могут дать показания под присягой. По словам политика, есть и другие свидетели, видевшие, где именно он остановился, чтобы закончить работу над своей книгой.

Я не понимаю, с каких пор посещение какого-либо места в Эквадоре дает повод подозревать наличие "сомнительных связей" отметил колумбийский президент

Ранее Петро отверг информацию о том, что связан с торговцами наркотиками. По его словам, он никогда не имел контактами с представителями этого бизнеса. При этом, по информации газеты The New York Times, власти США начали расследование в отношении президента Колумбии Густаво Петро из‑за подозрений в его возможных связях с наркоторговцами.