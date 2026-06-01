Москва1 июн Вести.Президент Колумбии Густаво Петро и кандидат от правящей коалиции "Исторический пакт" Иван Сепеда отказались признавать предварительные итоги первого тура выборов главы государства, прошедших 31 мая, сославшись на возможные нарушения при подсчете голосов.

По предварительным данным Национального реестра актов гражданского состояния, после предварительной обработки протоколов с избирательных участков, в президентской гонке лидирует крайне правый политик и бизнесмен Абелардо де ла Эсприэлья – у него 43,73% голосов. Сепеда набирает 40,91%. Если официальный подсчет подтвердит эти цифры, оба кандидата выйдут во второй тур, который состоится 21 июня.

Как президент я не признаю результаты предварительного подсчета частной фирмы братьев Баутиста (компанию Thomas Greg & Sons и ее дочерние структуры, являющиеся подрядчиками государства в сфере логистики выборов и печати бюллетеней – прим. ред.), поскольку, несмотря на требование, чтобы алгоритмы программного обеспечения для подсчета голосов и проверки оставались неизменными, за последнюю неделю они были изменены трижды, и в них были добавлены 800 тыс. идентификационных номеров людей, отсутствующих в официальном избирательном списке написал Густаво Петро в соцсети Х

По его словам, юридически обязывающими он примет и признает лишь итоги официального подсчета, который проведут счетные комиссии под руководством судей.

В свою очередь Иван Сепеда, выступая перед сторонниками после публикации предварительных итогов голосования, указал на расхождение примерно в 805 тыс. записей между официальным списком избирателей и данными программного обеспечения для подсчета голосов, а также на сообщения о возможных аномалиях на ряде избирательных участков.

Только когда комиссии по проверке голосов полностью, четко и тщательно прояснят этот вопрос, мы выскажемся по поводу результатов сегодняшнего вечера сказал он

Кроме того, Сепеда фактически подтвердил, что борьба продолжится во втором туре, в котором он уже победит, и "в этом нет никаких сомнений".

Своего соперника – де ла Эсприэлью – кандидат на пост главы государства обвинил в связях с политическим наследием бывшего президента страны Альваро Урибе и наркоторговцами.

Густаво Петро – первый левый президент в истории Колумбии, избранный в 2022 году. В молодости он был членом леворадикального движения М-19, возникшего в знак протеста против фальсификации выборов. Нынешний срок его полномочий истекает в 2026 году, конституция страны не предусматривает переизбрания на второй срок подряд.

Ранее Петро обвинил экс-президента Колумбии Урибе, а также США и Эквадор во вмешательстве в избирательный процесс, указав на координацию действий колумбийских ультраправых с зарубежными партнерами.