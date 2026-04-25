Москва25 апр Вести.Соединенные Штаты дали разрешение венесуэльским властям оплачивать адвокатов для президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, размещенный в электронной базе Федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Отмечается, что после принятия данного решения сторона защиты отозвала свое требование прекратить дело против Мадуро из-за невозможности оплачивать услуги адвоката.

Скорректированные лицензии разрешают юристам защиты получать оплату от правительства Венесуэлы при определенных условиях

Американский лидер Дональд Трамп в начале января заявил, что Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны.

В конце марта венесуэльскому лидеру впервые за долгое время удалось опубликовать обращение. В нем он призвал к укреплению мира, диалога и национального единства.