Суд над Мадуро в США назначен на 1 июня 2027 года

Судебный процесс над Мадуро назначен на 1 июня 2027 года Суд над Мадуро в США назначен на 1 июня 2027 года

Москва22 июл Вести.Судебный процесс в США над венесуэльским лидером Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес назначен на 1 июня 2027 года, сообщает телеканал NBC News.

Ранее назначить рассмотрение дела по существу на июнь 2027 года просила прокуратура. Заседание состоялось в среду в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк.

Судья Элвин Хеллерстайн постановил, что Мадуро должен предстать перед судом 1 июня 2027 года говорится в сообщении

Мадуро и его жена присутствовали на суде в среду. Они были без наручников, на президенте Венесуэлы были кроссовки и бежевая тюремная форма.

Сейчас 63-летний Мадуро и его 69-летняя жена Силия Флорес, захваченные США, находятся в тюрьме в Нью-Йорке. Они заявили о своей невиновности в наркоторговле.

Сын Мадуро ранее сообщал, что отца содержат в переполненной камере с 18 заключенными.