Москва22 июлВести.Судебный процесс в США над венесуэльским лидером Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес назначен на 1 июня 2027 года, сообщает телеканал NBC News.
Ранее назначить рассмотрение дела по существу на июнь 2027 года просила прокуратура. Заседание состоялось в среду в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк.
Судья Элвин Хеллерстайн постановил, что Мадуро должен предстать перед судом 1 июня 2027 годаговорится в сообщении
Мадуро и его жена присутствовали на суде в среду. Они были без наручников, на президенте Венесуэлы были кроссовки и бежевая тюремная форма.
Сейчас 63-летний Мадуро и его 69-летняя жена Силия Флорес, захваченные США, находятся в тюрьме в Нью-Йорке. Они заявили о своей невиновности в наркоторговле.
Сын Мадуро ранее сообщал, что отца содержат в переполненной камере с 18 заключенными.