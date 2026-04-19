Москва19 апрВести.В Венесуэле после захвата американскими военными президента этой страны Николаса Мадуро наблюдаются масштабные кадровые изменения во властных структурах.
Власти задерживают предпринимателей, которые ранее считались приближенными к Мадуро, его политические союзники лишаются значимых постов, а родственники отстранены от публичной активности и лишились доступа к нефтяным контрактам, пишет американская газета The New York Times (NYT).
Возглавляет процесс демонтажа прежней системы исполняющая обязанности президента республики Делси Родригес, утверждается в статье.
NYT подсчитала, что за последние три месяца были смещены 17 министров, происходит обновление военного руководства и проводятся назначения новых дипломатов.
Часть решений принимается под давлением Вашингтона, что вызывает критику среди венесуэльских чиновников. Они считают, что Родригес действует "с пистолетом у головы", а США используют ситуацию для "сведения счетов" со сторонниками Мадуро.
В этих условиях внутри правящей элиты нарастает напряженность, продолжает газета.
План был всегда один: либо падают все, либо никтозаявил изданию один из чиновников периода президентства Мадуро
6 апреля стало известно о снятии с должности министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, занимавшего этот пост на протяжении 11 лет.
Незадолго до этого на сайте американского Минфина появилась информация о снятии санкций с Делси Родригес.