NYT заметила политические изменения в Венесуэле после захвата Мадуро США NYT: руководство Венесуэлы зачищают от сторонников Мадуро

Москва19 апр Вести.В Венесуэле после захвата американскими военными президента этой страны Николаса Мадуро наблюдаются масштабные кадровые изменения во властных структурах.

Власти задерживают предпринимателей, которые ранее считались приближенными к Мадуро, его политические союзники лишаются значимых постов, а родственники отстранены от публичной активности и лишились доступа к нефтяным контрактам, пишет американская газета The New York Times (NYT).

Возглавляет процесс демонтажа прежней системы исполняющая обязанности президента республики Делси Родригес, утверждается в статье.

NYT подсчитала, что за последние три месяца были смещены 17 министров, происходит обновление военного руководства и проводятся назначения новых дипломатов.

Часть решений принимается под давлением Вашингтона, что вызывает критику среди венесуэльских чиновников. Они считают, что Родригес действует "с пистолетом у головы", а США используют ситуацию для "сведения счетов" со сторонниками Мадуро.

В этих условиях внутри правящей элиты нарастает напряженность, продолжает газета.

План был всегда один: либо падают все, либо никто заявил изданию один из чиновников периода президентства Мадуро

6 апреля стало известно о снятии с должности министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, занимавшего этот пост на протяжении 11 лет.

Незадолго до этого на сайте американского Минфина появилась информация о снятии санкций с Делси Родригес.