Москва17 мая Вести.Венесуэльские власти объявили о депортации колумбийского гражданина Алекса Сааба, который ранее был освобожден из американской тюрьмы в рамках обмена заключенными.

Сааб занимал министерскую должность в правительстве президента Николаса Мадуро, захваченного американскими военными в начале текущего года.

Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает о депортации гражданина Колумбии Алекса Наима Сааба Морана, осуществленной 16 мая 2026 года в соответствии с положениями миграционного законодательства Венесуэлы следует из заявления венесуэльской миграционной службы Saime​​​ в соцсети X

Подчеркивается, что решение о депортации было принято в связи с причастностью Сааба к "различным преступлениям в Соединенных Штатах Америки, что широко освещалось в публичных источниках".

При этом в Каракасе не уточнили, в какую страну был отправлен Сааб, а также не предоставили данных о его текущем местонахождении.

В июле 2019 года США включили Сааба в санкционный список, обвинив его в формировании "широкой коррупционной сети" в интересах Мадуро. Через год соратник венесуэльского лидера был задержан в Кабо-Верде по запросу США во время дозаправки самолета, следовавшего в Иран, а в октябре 2021 года экстрадирован в Соединенные Штаты.

Американская прокуратура обвиняла его в сговоре с целью легализации незаконных доходов, однако позднее наиболее серьезные обвинения, связанные с отмыванием 350 миллионов долларов, были сняты. Экстрадиция Сааба в США привела к срыву переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией в Мехико, где он формально входил в состав правительственной делегации.

В декабре 2023 года администрация президента США под руководством Джо Байдена освободила Сааба в рамках обмена заключенными с южноамериканской страной. Этот обмен включал взаимное освобождение около 30 человек, в том числе задержанных в Венесуэле американцев.

В октябре 2024 года Сааб был назначен министром промышленности и национального производства Венесуэлы и занимал этот пост до января 2026-го, когда после политических изменений в стране возглавляемое им ведомство было объединено с министерством торговли.

В середине апреля газета The New York Times написала о масштабных кадровых изменениях во властных структурах Венесуэлы после захвата американскими военными президента этой страны Николаса Мадуро.

Вместе с этим, исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес категорически отвергла возможность вхождения республики в состав США на правах 51-го штата.