Сын Мадуро рассказал, что его отца содержат в камере с 18 заключенными

Москва14 мая Вести.Экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под арестом в США, содержится в переполненной камере с 18 другими заключенными. Об этом рассказал его сын Николас Мадуро Герра журналу Der Spiegel.

Поначалу бывшего лидера Венесуэлы содержали в одиночной камере, и у него была возможность заниматься спортом и вести дневник.

Начиная с пасхальной недели (католическая Пасха в 2026 году отмечалась 5 апреля. – Прим. ред.) он находится в общей камере еще с 18 заключенными рассказал Мадуро Герра

Половина заключенных не говорит по-испански, и Николас Мадуро немного учит английский язык и общается с ними, добавил он.

Мадуро Герра также рассказал, что ему передали телефон отца, в котором нашлось аудиосообщение. В нем было сказано, что Венесуэла "никогда не станет колонией", и народ страны "должен продолжать борьбу". Это сообщение Николас Мадуро записал, но не успел отправить.

Операция США стала неожиданностью для семьи Мадуро, поскольку американцы применили технологии, которых в Венесуэле "никогда прежде не видели". Мадуро Герра сказал, что он недооценил американцев и "в то же время переоценил то, на что способны мы сами". Он считает, что для защиты отца нужно было сделать больше.

3 января в результате массированного удара по Венесуэле были захвачены и вывезены в США президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. В Штатах их обвиняют в наркоторговле. В суде ни Мадуро, ни его супруга вины не признали.