Боец спецназа США арестован за ставки на захват Мадуро Axios: в США арестовали бойца спецназа, участвовавшего в захвате Мадуро

Москва24 апр Вести.Бойцу американского спецподразделения предъявлены обвинения в использовании секретной информации о рейде по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро для извлечения прибыли. Об этом сообщил портал Axios.

Отмечается, что он принимал участие в планировании и проведении военной операции по захвату Мадуро, а также делал ставки на исход этой операции.

Согласно обвинительному заключению, старший сержант Гэннон Кен Ван Дайк … использовал конфиденциальные секретные данные для заключения пари на платформе Polymarket говорится в материале

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны.

В конце марта венесуэльский лидер впервые за долгое время опубликовал обращение. Мадуро сообщил, что он и его супруга были захвачены и вывезены из страны.