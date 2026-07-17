Трамп заявил, что США выявили в Венесуэле заговор с целью подтасовки выборов

Трамп утверждает, что результаты выборов 2020 года в Венесуэле были подтасованы Трамп заявил, что США выявили в Венесуэле заговор с целью подтасовки выборов

Москва17 июл Вести.Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) получило сведения о якобы реализации на парламентских выборах в Венесуэле 2020 года механизмов подтасовки избирательного процесса.

Об этом американский лидер заявил во время своего обращения к нации, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

Был сговор с целью электронной подтасовки их собственных выборов в 2020 году, и они это сделали сказал Трамп

Парламентские выборы в Венесуэле прошли в декабре 2020 года. Проправительственный "Великий патриотический полюс" одержал уверенную победу на них.

США 3 января 2026 года захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их на американскую территорию.

В мае Трамп заявил, что Соединенные Штаты заработали состояние на продажах венесуэльской нефти.