Трамп разместил в Truth Social раскрашенную в цвета флага США карту Венесуэлы

Трамп опубликовал карту Венесуэлы в цветах американского флага Трамп разместил в Truth Social раскрашенную в цвета флага США карту Венесуэлы

Москва13 мая Вести.Президент США Дональд Трамп разместил на странице в соцсети Truth Social карту Венесуэлы, территория которой раскрашена в цвета национального американского флага. Глава Белого дома не сопроводил публикацию комментариями.

Выложенный Трампом пост по состоянию на 2.05 мск набрал 1,18 тысячи лайков, его репостнули более 350 раз.

О том, что президент США рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м американским штатом, 11 мая в соцсети X написал журналист телеканала Fox News Билл Мелуджин.

В январе 2026 года Трамп заявил, что после похищения военнослужащими армии США президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенные Штаты будут управлять этой страной, пока там не произойдет транзит власти.

При этом, по словам главы Белого дома, Вашингтон не станет вводить войска в южноамериканскую республику, если исполняющая обязанности ее президента заместитель Мадуро Делси Родригес будет подчиняться американцам.

Венесуэльский политик, в свою очередь, подчеркнула, что Венесуэла не будет ничьей колонией.

7 марта Вашингтон официально признал легитимность нового правительства южноамериканской страны.

В дальнейшем американский президент пошутил о планах выучить испанский язык и баллотироваться на пост президента Венесуэлы после завершения конфликта с Ираном.