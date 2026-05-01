Москва1 маяВести.Президент США Дональд Трамп утверждает, что секретное оружие американских военных под названием "дискомбобулятор", которое они использовали в ходе операции по похищению лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, нейтрализовало действие оборудования солдат Боливарианской Республики.
По словам Трампа, у венесуэльских военных была хорошая техника, но она "была дискомбобулирована".
Понимаете, что это значит? Они нажимают на кнопки – а ничего не работает. Они говорят: "Что, черт возьми, происходит?" Они слышали этот странный жужжащий звук, доносившийся с высотыцитирует ТАСС Трампа
В феврале издание The New York Post сообщало, что военные США при захвате Мадуро применили неназванное звуковое оружие, которое вывело из строя солдат и военную технику Венесуэлы.
Как позже признался Трамп, этим секретным оружием был некий "дискомбобулятор", название для которого придумал лично глава Белого дома.