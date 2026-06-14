Москва14 июнВести.Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал заявление о готовности использовать секретное средство поражения под названием "дискомбомбулятор" в отношении противников.
Глава американского государства опубликовал соответствующий пост в аккаунте в соцсети Truth Social.
Вас дискобомбулируютобратился к оппонентам глава Белого дома
При этом американский лидер не пояснил, кому конкретно адресовано данное сообщение.
Политик сопроводил этот комментарий изображением, которое, предположительно, сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.
На картинке — Трамп стоит на палубе авианосца, наблюдая в бинокль за кораблями под американским флагом и военными самолетами.
В ночь на 3 января 2026 американские военные нанесли удары по ряду объектов на территории Венесуэлы. Легитимного президента страны Николаса Мадуро с супругой захватили и насильственно вывезли в Нью-Йорк.
Дональд Трамп заявил, что военные в ходе операции использовали секретное оружие — дискомбобулятор, похожее, как пишет New York Post, на интенсивную звуковую волну.