Трамп обратился к врагам США и снова упомянул секретный "дискомбобулятор" Трамп вновь пригрозил противникам США применением "дискомбобулятора"

Москва14 июн Вести.Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал заявление о готовности использовать секретное средство поражения под названием "дискомбомбулятор" в отношении противников.

Глава американского государства опубликовал соответствующий пост в аккаунте в соцсети Truth Social.

Вас дискобомбулируют обратился к оппонентам глава Белого дома

При этом американский лидер не пояснил, кому конкретно адресовано данное сообщение.

Политик сопроводил этот комментарий изображением, которое, предположительно, сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

На картинке — Трамп стоит на палубе авианосца, наблюдая в бинокль за кораблями под американским флагом и военными самолетами.

В ночь на 3 января 2026 американские военные нанесли удары по ряду объектов на территории Венесуэлы. Легитимного президента страны Николаса Мадуро с супругой захватили и насильственно вывезли в Нью-Йорк.

Дональд Трамп заявил, что военные в ходе операции использовали секретное оружие — дискомбобулятор, похожее, как пишет New York Post, на интенсивную звуковую волну.