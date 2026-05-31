Москва31 мая Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, предположительно сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ), на котором показаны беспилотники, расположенные на крыше нового банкетного зала на территории Белого дома.

Помимо дронов, на сгенерированном кадре запечатлены американские военные.

Дронопорт на крыше здания банкетного зала Белого дома написал Трамп в Truth Social

Ранее американский лидер заявил, что на крыше банкетного зала планируется разместить беспилотники. Он также отметил, что крыша спроектирована так, чтобы на ней можно будет разместить военных.

В мае Трамп также разместил в Truth Social посвященное Ирану изображение, на котором глава Белого дома представлен на фоне кораблей с иранскими флагами.