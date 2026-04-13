Трамп опубликовал изображение себя в образе Иисуса

Москва13 апр Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social изображение, на котором он представлен в образе, напоминающем Иисуса Христа.

На публикации Трамп изображен в белых одеждах с красной накидкой, совершающим исцеляющий жест над лежащим человеком. На заднем фоне виднеются американский флаг, орлы, военная техника и фигуры людей.

Вместе с тем глава Белого дома опубликовал изображение небоскреба на поверхности Луны. На иллюстрации здание, стилизованное под один из проектов бренда Trump, возвышается на лунном ландшафте и подсвечивается яркими огнями. На фасаде крупно размещена надпись TRUMP.

При этом пояснений от Трампа относительно содержания и смысла изображений нет.

Ранее губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис подписал указ о переименовании международного аэропорта в Палм-Бич, где находится резиденция президента США Дональда Трампа, в честь американского лидера. По данным телеканала NBC, переименование аэропорта обойдется примерно в 5,5 миллионов долларов.