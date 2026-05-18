Трамп опубликовал серию сгенерированных ИИ изображений на тему НЛО и Калифорнии

Трамп опубликовал изображение с собой и инопланетянином, закованным в кандалы Трамп опубликовал серию сгенерированных ИИ изображений на тему НЛО и Калифорнии

Москва18 мая Вести.Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social разместил серию сгенерированных с помощью искусственного интеллекта (ИИ) изображений на тему космоса и ситуации в Калифорнии.

На первом изображении представлен сам американский лидер и существо внеземного происхождения, закованное в кандалы, также присутствуют люди в черных костюмах и один военный. Гуманоид с большими черными глазами повторяет образ инопланетянина из массовой культуры.

На другом изображении Трамп нажимает на красную кнопку, находясь на космическом корабле или станции на орбите Земли, на экранах за главой Белого Дома показаны пять взрывов, в небо над планетой поднимается грибовидное облако.

Трамп также опубликовал два изображения, посвященных губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. На первом изображен калифорнийский автомобильный регистрационный знак, на котором размещен портрет Ньюсома. Губернатор имеет болезненный вид, покрыт сыпью.

Ранее газета Los Angeles Times сообщила, что в Калифорнии зафиксировано наибольшее количество случаев кори за семь лет.

Во второй публикации Ньюсом изображен в комнате, напоминающей палату психиатрической больницы. Изображение сопровождает 11 подписей "Трамп".

Помимо этого, американский лидер опубликовал мем с экс-президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой, отсылающий к политике сегрегации. Данная тема получила распространение в американских СМИ в преддверии выборов, в частности в связи с изменением границ избирательных округов.

Трамп также опубликовал в соцсети Truth Social новое изображение, посвященное Ирану.