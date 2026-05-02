Трамп показал ИИ-фото с Вэнсом и Рубио в Отражающем бассейне у Капитолия

Трамп опубликовал ИИ-фото с Вэнсом и Рубио в Отражающем бассейне у Капитолия Трамп показал ИИ-фото с Вэнсом и Рубио в Отражающем бассейне у Капитолия

Москва2 мая Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором он запечатлен вместе с рядом американских политиков.

На сгенерированном фото Трамп купается в Отражающем бассейне на фоне монумента Вашингтона в столице США в компании вице-президента США Джей Ди Вэнса и главы Госдепартамента Марка Рубио.

Политики изображены в купальной одежде. При этом Трамп лежит на надувном кресле золотого цвета и показывает жест "большой палец вверх", как и Вэнс.

Также на изображении присутствуют министр внутренних дел США Дуг Бергам и бывший Главный стратег Белого дома, адвокат и старший советник президента США Алина Хабба.

19 апреля Трамп сделал 32 публикации в социальной сети Truth Social всего за один час.