Трамп разместил в Truth Social свое изображение с надписью "2028"

Трамп опубликовал фото со своим изображением и надписью "2028" Трамп разместил в Truth Social свое изображение с надписью "2028"

Москва27 июл Вести.Американский лидер Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social серию изображений, среди которых его фотография с надписью "2028" — отсылка к предстоящей в США через два года президентской кампании.

На одном из изображений — глава Белого дома на фоне национального флага. На политике кепка с надписью "Trump 2028", а внизу размещен используемый республиканцем в рамках избирательных кампаний лозунг "Make America Great Again" ("Сделаем Америку великой снова").

Другая картинка выполнена в стиле афиш к фильмам ужасов. На ней Трамп изображен идущим в полумраке. В верхней части размещено предупреждение: "Устроить врагам кошмары", а внизу повторяется надпись "Trump 2028".

На третьем изображении Трамп изображен на фоне ракеты и надписей "Космический командир" и "Новая эра начинается среди звезд".

24 июля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне действующий американский президент пошутил о своем возможном участии в выборах.

Ранее Трамп не исключал возможности баллотироваться на третий срок, утверждая, что люди хотят видеть его среди кандидатов на президентских выборах, которые пройдут через два года.

В то же время глава Белого дома считает, что если вице-президент и Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио вместе пойдут на выборы в 2028 году, то они станут "непобедимым тандемом".

Одна из поправок к Конституции США ограничивает пребывание на посту президента двумя четырехлетними сроками. Для Трампа текущий срок уже второй.