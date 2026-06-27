Трамп показал картинку, на которой он - атлант, держащий на плечах Землю

Трамп представил себя атлантом, с хмурым лицом держащим на плечах Землю Трамп показал картинку, на которой он - атлант, держащий на плечах Землю

Москва27 июн Вести.Американский лидер Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он представлен в виде атланта, держащего на плечах Землю. Картинка появилась на его странице в соцсети Truth Social.

На изображении президент США слегка пригнулся, держа земной шар у себя на плечах. Он хмурится, а через плечо у него перекинут флаг Соединенных Штатов.

Весной Трамп опубликовал изображение с собой в образе Иисуса Христа и вызвал общественный резонанс. Позднее глава Белого дома пояснил, что при публикации думал, что на той картинке он "как врач".