Москва31 мая Вести.Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сделал серию постов с американскими президентами, которые изображены на долларовых банкнотах.

В одной из публикаций представлено изображение действующего главы Белого дома, повторяющее стиль портрета первого президента США Джорджа Вашингтона на купюре номиналом один доллар. Еще на одном изображении Трамп и Вашингтон размещены рядом на фоне флага Соединенных Штатов.

Американский лидер также опубликовал изображение горы Рашмор, которая известна тем, что на ее склоне, в гранитной породе высечен барельеф с портретами четырех американских президентов. Изображение дополнено портретом самого Трампа.

Комментариев американский лидер не оставил.

На горе Рашмор высечены барельефы Джорджа Вашингтон, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. На американских купюрах изображены трое из них: Вашингтон (1 доллар), Джефферсон (2 доллара) и Линкольн (5 долларов).

Ранее газета The Washington Post сообщила, что чиновники администрации Трампа настаивают на создании новой банкноты номиналом 250 долларов с изображением американского лидера. Это вызвало широкое обсуждение. Действующий закон в США запрещает размещать на денежных знаках портреты живых людей.