Москва24 мая Вести.Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал сгенерированное ИИ изображение, где ряд американские демократические политики одеты в тюремные робы. Самым узнаваемым лицом на фото стал бывший президент США Барак Обама.

Также на картинке в оранжевые робы были наряжены бывший постпред США в ООН Сьюзан Райс, экс-директор Центрального разведывательного управления Джеймс Клеппер и другие сторонники демократической партии.

Это ужасная (больная!) группа людей. Очень разрушительная для нашей великой нации. [Они] нанесли огромный ущерб написал Трамп

Глава Белого дома регулярно критикует Обаму в публичном поле. Ранее Трамп назвал его величайшим неудачником в мире из-за поддержки Ирана.