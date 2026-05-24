Москва24 маяВести.Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал сгенерированное ИИ изображение, где ряд американские демократические политики одеты в тюремные робы. Самым узнаваемым лицом на фото стал бывший президент США Барак Обама.
Также на картинке в оранжевые робы были наряжены бывший постпред США в ООН Сьюзан Райс, экс-директор Центрального разведывательного управления Джеймс Клеппер и другие сторонники демократической партии.
Это ужасная (больная!) группа людей. Очень разрушительная для нашей великой нации. [Они] нанесли огромный ущербнаписал Трамп
Глава Белого дома регулярно критикует Обаму в публичном поле. Ранее Трамп назвал его величайшим неудачником в мире из-за поддержки Ирана.