Москва10 мая Вести.Бывший президент США Барак Обама был невероятно добр к Ирану, он передал Исламской Республике сотни миллиардов долларов. Фактически он перешел на их сторону. Об этом заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.

На своей странице в социальной сети Truth Social он раскритиковал 44-го президента США.

Он был не только добр к ним, он был великолепен, фактически перейдя на их сторону, отбросив Израиль и всех других союзников, и дав Ирану новую крупную и очень мощную жизнь. Сотни миллиардов долларов и 1,7 миллиарда долларов наличными, доставленные самолетом в Тегеран, были вручены им на блюдечке с голубой каемочкой написал Трамп

Действующий президент США добавил, что деньги были доставлены в Иран в сумках и обычных чемоданах. Трамп заявил, что Тегеран играл в игры с Вашингтоном и со всем остальным миром на протяжении 47 лет.

Наконец они нашли самого большого неудачника из всех в лице слабого и глупого американского президента [Обамы]. Он был катастрофой на посту лидера заявил Трамп

Ранее глава Белого дома критиковал Обаму и за решения во внутренней политике. Трамп намекнул, что столица США при 44-м президенте была похожа на болото.