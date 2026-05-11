Трамп: Иран "водил за нос" Вашингтон 47 лет, но больше не будет смеяться над США

Трамп: Иран больше не будет смеяться над США Трамп: Иран "водил за нос" Вашингтон 47 лет, но больше не будет смеяться над США

Москва11 мая Вести.Иран "водил за нос" Вашингтон на протяжении 47 лет, но теперь не будет смеяться над Соединенными Штатами. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, экс-президент США Барак Обама был очень добр к Ирану и передал Исламской Республике сотни миллиардов долларов.

На протяжении 47 лет иранцы ... смеялись над нашей страной, которая теперь снова стала великой. Больше они не будут смеяться написал глава Белого дома в соцсети Truth Social

Трамп также заявил, что ему "не нравится" ответ Ирана на предложение американской стороны по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. По словам американского лидера, ответ Тегерана является "неприемлемым".