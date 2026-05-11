Москва11 маяВести.Иран "водил за нос" Вашингтон на протяжении 47 лет, но теперь не будет смеяться над Соединенными Штатами. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
По словам американского лидера, экс-президент США Барак Обама был очень добр к Ирану и передал Исламской Республике сотни миллиардов долларов.
На протяжении 47 лет иранцы ... смеялись над нашей страной, которая теперь снова стала великой. Больше они не будут смеятьсянаписал глава Белого дома в соцсети Truth Social
Трамп также заявил, что ему "не нравится" ответ Ирана на предложение американской стороны по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. По словам американского лидера, ответ Тегерана является "неприемлемым".